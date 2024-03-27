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Общество

Общественное наблюдение в очередной раз показало свою эффективность на выборах президента – Наталья Исакова

Общественное наблюдение в очередной раз показало свою эффективность на выборах президента, заявила член Общественной палаты России Наталья Исакова, выступая на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области в среду, 27 марта, сообщает корреспондент ПАИ.

«У нас в стране совершенная избирательная система, и общественные наблюдатели являются её частью», – сказала Наталья Исакова. Общественное наблюдение, впервые опробованное в 2018 году на выборах президента Российской Федерации, стало важным механизмом контроля за избирательными процессами и очень хорошо себя зарекомендовало, считает эксперт.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами Псковской области буквально через несколько дней после назначения даты выборов собрался на первое в рамках этой избирательной кампании заседание, наметил план работы. Конечно,одна из главных задач – это подготовка наблюдателей. В каждом муниципальном образовании Псковской области были проведены семинары. 26 выездных обучающих семинаров. Подготовлено свыше 1 200 наблюдателей», – напомнила Наталья Исакова.

Член Общественной палаты отметила, что в Псковской области в ходе кампании «не было зафиксировано ни одного нарушения, ни одной официальной жалобы».

«На всех 573 участках были общественные наблюдатели. Кроме того, наблюдатели контролировали и ход дистанционного голосования. Зафиксирована рекордная явка на выборы в Псковской области. Всё это говорит о высоком уровне проведения избирательной кампании и о высочайшей легитимности процессов. Регион занимает самые высокие места по доверию и открытости кампании на Северо-Западе. Штаб был готов к любым ситуациям, находился во взаимодействии с ситуационном центром Общественной палаты РФ», – рассказала она.

Наталья Исакова также напомнила, что Общественной палатой Псковской области на старте избирательной кампании было заключено несколько соглашений о взаимодействии. «Представители практически всех партий региона совместно участвовали в наблюдении», – сказала она.

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