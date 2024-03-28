Михаил Ведерников внёс законопроект о повышении стипендий для будущих педагогов

00:22, 28 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов новый законопроект, в соответствии с которым студенты колледжей, которые заключили договор о целевом обучении в сфере образования, будут получать 4 500 рублей в месяц, а студенты вузов – 7 500 рублей в месяц. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«В этом году мы увеличили стипендии для студентов-медиков, чтобы привлечь нашу молодёжь в сферу здравоохранения. Но в ближайшие годы регион столкнётся и с нехваткой учителей. Поэтому считаю правильным увеличить стипендии и для тех студентов, которые заключили договор о целевом обучении в сфере образования», – объяснил своё решение Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что законопроект распространяется на тех студентов, которые заключили договор о целевом обучении и обучаются по направлениям подготовки «образование и педагогические науки». После окончания образовательного учреждения они также должны отработать положенный срок в государственных или муниципальных образовательных организациях Псковской области.