Белорусские предприниматели приехали в Псковскую область с бизнес-миссией

10:14, 28 марта 2024, ПАИ

Представители более 20 компаний из Республики Беларусь на протяжении двух дней проведут ряд встреч и переговоров в Великих Луках и Пскове со своими псковскими коллегами. Белорусские бизнесмены приехали в регион в рамках налаживания двухсторонних бизнес-контактов и обмена бизнес-миссиями, сообщили ПАИ в Торгово-промышленной палате Псковской области. Со стороны Белоруссии во встречах примут участие представители бизнеса из Минска, Брестской, Витебской. Гомельской областей.

В четверг, 28 марта, бизнес-миссия работает в Великих Луках, где проведут переговоры с представители двадцати великолукских компаний, а также посетят с экскурсией завод «Микрон».

В пятницу, 29 марта, белорусские предприниматели приедут в Псков, где встретятся с представителями деловых кругов Псковской области и исполнительной власти региона. В ходе встреч планируется обсудить совместные направления сотрудничества между компаниями Белоруссии и Псковской области, алгоритмы проведения государственных закупок по отраслям здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, туризма, строительства, углубление потенциала межрегионального сотрудничества.

Визит организовали ТПП региона и Белорусская торгово-промышленная палата (Витебское отделение).