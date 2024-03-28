«Миграционный щит»: почти 243 тысячи иностранцев въехало в Россию через границу в Псковской области

11:58, 28 марта 2024, ПАИ

Почти 243 тысячи иностранных граждан въехало в Россию в 2023 году через границу в Псковской области, сообщил начальник УМВД России по региону Алексей Овсянников в своём докладе 28 марта на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передаёт корреспондент ПАИ.

«Удалось оперативно реагировать на растущий поток незаконных мигрантов в связи с закрытием российско-финской границы и попытками использовать Псковскую область в качестве транзитной для убытия в страны Евросоюза. На постоянной основе организована работа четырёх передвижных постов, на которых ежесуточно задействуются сотрудники полиции, пограничной службы и Росгвардии», – рассказал Алексей Овсянников.

Начальник УМВД также сообщил, что в прошлом году в три раза – с 28 до 86 человек – увеличилось число выдворенных иностранцев-нарушителей за пределы России. «Мы тут после Москвы на втором месте по количеству депортированных. Псковская область – фактически миграционный щит для всей страны, особенно после того как закрылись пункты пропуска в Мурманской области. Сейчас ещё закроется Выборг, и мы останемся одни. Сейчас ещё граждане стран Средней Азии могут пересекать белорусско-российскую границу, и они все едут через «Лобок», но очередей с нашей стороны удаётся избежать. Мы под незаконных мигрантов вынуждены перепрофилировать даже изоляторы временного содержания», – констатировал Алексей Овсянников.