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Общество

Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда в регионе, рассказали псковичам

8 517 вакантных рабочих мест заявлено в службе занятости населения Псковской области на сегодняшний день, а средняя зарплата по региону составляет 34,3 тысячи рублей. Об этом сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 марта.

Алёна Трунова. Фото: ПАИ

«Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Соискателям есть из чего выбрать, много вакансий. В нашей базе растут вакансии с хорошей оплатой труда», – сказала она.

Наиболее востребованными специалистами в Псковской области являются бухгалтеры (с наибольшей оплатой труда до 40 тысяч рублей), водители автомобиля (от 100 тысяч рублей), врачи (от 100 тысяч рублей), инженеры (от 60 тысяч рублей). В Пскове – швеи (от 40 тысяч рублей), сборщики электрических машин (до 45 тысяч рублей), литейщики пластмасс (до 55 тысяч рублей), а в Великих Луках больше всего нуждаются в токарях (от 94 тысяч рублей), медицинских сёстрах (от 47 тысяч рублей), инженерах-конструкторах (от 100 тысяч рублей).

Причём люди начинают наиболее активно трудоустраиваться весной и летом, отметила специалист.

А в топ вакансий по зарплате в Псковской области попали токари (до 120 тысяч рублей), машинисты экскаватора (до 120 тысяч рублей) и заместители главного инженера (от 120 тысяч рублей), заключила гостья медиацентра.

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