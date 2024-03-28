Кадровый потенциал и трудоустройство в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:04, 28 марта 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая ситуации на рынке труда в Псковской области и модернизации сети центров занятости региона, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 марта.

Какие профессии востребованы больше всего на рынке труда в регионе, какие возможности по трудоустройству есть у псковской молодёжи, как проходит модернизация сети центров занятости, какие новые программы и мероприятия реализуются в кадровой сфере региона, рассказывают председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева и директор центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова.