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Кадровый потенциал и трудоустройство в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая ситуации на рынке труда в Псковской области и модернизации сети центров занятости региона, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 марта.

Кадровый потенциал и трудоустройство в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Какие профессии востребованы больше всего на рынке труда в регионе, какие возможности по трудоустройству есть у псковской молодёжи, как проходит модернизация сети центров занятости, какие новые программы и мероприятия реализуются в кадровой сфере региона, рассказывают председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева и директор центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова.

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