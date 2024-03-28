О новой мошеннической схеме со сдачей налоговой декларации предупредили россиян

14:00, 28 марта 2024, ПАИ

О новой мошеннической схеме с использованием сдачи налоговой декларации предупредил Центробанк, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор.

Злоумышленники рассылают сообщения на электронную почту о задолженности и требуют представить декларацию, перейдя по указанной ссылке. При переходе по ссылке человеку предлагают ввести свои персональные данные, а также реквизиты банковской карты (номер, имя и фамилию владельца, трёхзначный код) для идентификации налогоплательщика. Однако таким образом мошенники собирают данные банковских карт и похищают с них деньги. Кроме того, полученные личные данные они могут использовать для дальнейшего обмана жертвы.

Налоговые органы не делают рассылку о задолженности с предложением погасить её онлайн, напоминает ЦБ. Россиян просят не реагировать на подобные письма.

Отметим, в рамках кампании по предоставлению декларации о полученных за 2023 год налогах, проходящей с 1 января по 2 мая этого года, россиянам необходимо самостоятельно подать декларацию в налоговый орган. Узнать о неуплаченных налогах, способах их оплаты можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».

Ранее сообщалось, что рост преступности в Псковской области произошёл за счёт IT-преступлений.