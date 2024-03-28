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Рост преступности в Псковской области произошёл за счёт IT-преступлений

Рост преступности в Псковской области произошёл за счёт IT-преступлений, сообщил в своём отчёте за 2023 год начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. 28 марта он выступил с докладом на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передаёт корреспондент ПАИ.

Рост преступности в Псковской области произошёл за счёт IT-преступлений. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По его словам, число преступлений выросло на 2 % и составило 8 918. Меньше совершено таких преступлений, как грабежи и кражи имущества, в том числе автомобилей.

«В основном рост преступности произошёл за счёт IT-преступлений. Несмотря на большой объём проделанной работы по профилактике, совершенствованию организации раскрытия IТ-преступлений, в том числе во взаимодействии с банками и операторами связи, число таких преступлений растёт. Их возрастающий удельный вес с 25,7 % до 33,3 % в общем массиве зарегистрированных преступлений повлиял на рост тяжкой преступности на 23 %. Более половины всех зарегистрированных тяжких преступлений совершено в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (57,9 %)», – сообщил Алексей Овсянников.

Начальник Псковского областного УМВД отметил, что мошенники пользуются тем, что заключение кредитных договоров можно производить удалённо в микрофинансовых организациях с использованием учётных записей граждан на портале «Госуслуги». Число зафиксированных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации увеличилось более чем в десять раз.

«IT-преступность набирает обороты во всех субъектах Российской Федерации. При этом наша область в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа по темпу роста преступлений в сфере информационных технологий занимает пятое место из 11», – уточнил спикер.

«Мы вынуждены были обратиться даже к епархии, чтобы священники на проповедях рассказывали людям, что следует быть аккуратными и не доверять мошенникам. Я уже не знаю, из какого ещё «утюга» нам кричать об этом», – отметил Алексей Овсянников.

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