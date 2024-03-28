Сроки и стоимость строительства объектов газоснабжения могут быть сокращены

13:48, 28 марта 2024, ПАИ

В поддержку законодательной инициативы, направленной на сокращение сроков и стоимости строительства объектов газоснабжения, выступило Псковское областное Собрание депутатов. Соответствующие поправки в Градостроительный кодекс РФ находятся на рассмотрении в Госдуме, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект предполагает переход на одностадийное проектирование технически несложных объектов газоснабжения – в случаях, когда для строительства или реконструкции линейного объекта не требуется получение разрешения на строительство, архитектурно-строительное проектирование может осуществляться исключительно путём подготовки проектной документации.

Предложенное нововведение связано с исполнением плана мероприятий по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ.