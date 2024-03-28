Шесть команд встретятся на большом КВН-турнире в Пскове

15:23, 28 марта 2024, ПАИ

Псковские команды КВН встретятся на большом турнире памяти создателя школьного движения КВН в Пскове Александра Иванова, сообщил заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Турнир пройдёт в Доме офицеров в понедельник, 1 апреля, в 18:30. Гость студии уточнил, что в таком формате турнир будет проводиться уже во второй раз.

«В память об Александре Иванове мы решили учредить кубок. Это будет очень большое и яркое мероприятие. В том году был полный зал, и участники показали очень хороший уровень. Такой уровень связан с очень большой подготовкой, которая начинается за несколько месяцев до самой игры», – рассказал Владимир Журавлев.

На первоапрельском турнире выступят пять команд из Пскова и одна команда из Витебска. В числе псковских команд выступят сборные команды молодых ребят из разных школ города, сборная ПсковГУ, а также «Сборная остального мира» – команда опытных кавээнщиков из Пскова.

Он также напомнил, что две псковские команды участвовали в турнире КВН в Витебске, где заняли третье и пятое места.