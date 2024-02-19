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Общество

Псковичи приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске

Команды КВН из Пскова «10-я школа» и «Три П» приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

  • Псковичи приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске
    Фото: администрация Пскова
  • Псковичи приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске
    Фото: администрация Пскова
  • Псковичи приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске
    Фото: администрация Пскова
  • Псковичи приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске
    Фото: администрация Пскова
  • Псковичи приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске
    Фото: администрация Пскова
  • Псковичи приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске
    Фото: администрация Пскова
  • Псковичи приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске
    Фото: администрация Пскова

Команда «10-я школа» заняла третье место. Кроме того, учащийся лицея № 10 Ростислав Шамарин получил титул «Лучший актёр», а учащаяся гуманитарного лицея Милана Климентьева стала лучшей актрисой.

Всего в Международном кубке КВН участвовало пять команд. Мероприятие состоялось в рамках соглашения о приграничном сотрудничестве между Псковом и Витебском.

Также прошла пресс-конференция, посвящённая обсуждению совместного плана работы по линии молодёжной политики. В ней принял участие зампредседателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлёв.

Ранее сообщалось, что соглашение о приграничном сотрудничестве заключили ещё два муниципалитета Псковской и Витебской областей.

Кроме того, отмечалось, что в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили совместные проекты.

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