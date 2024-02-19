Псковичи приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске
Команды КВН из Пскова «10-я школа» и «Три П» приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
-
Фото: администрация Пскова
-
Фото: администрация Пскова
-
Фото: администрация Пскова
-
Фото: администрация Пскова
-
Фото: администрация Пскова
-
Фото: администрация Пскова
-
Фото: администрация Пскова
Команда «10-я школа» заняла третье место. Кроме того, учащийся лицея № 10 Ростислав Шамарин получил титул «Лучший актёр», а учащаяся гуманитарного лицея Милана Климентьева стала лучшей актрисой.
Всего в Международном кубке КВН участвовало пять команд. Мероприятие состоялось в рамках соглашения о приграничном сотрудничестве между Псковом и Витебском.
Также прошла пресс-конференция, посвящённая обсуждению совместного плана работы по линии молодёжной политики. В ней принял участие зампредседателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлёв.
Ранее сообщалось, что соглашение о приграничном сотрудничестве заключили ещё два муниципалитета Псковской и Витебской областей.
Кроме того, отмечалось, что в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили совместные проекты.
Марина Гаращенко рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом
ПсковГУ вошёл в десятку лидеров России по организации деятельности студотрядов в системе образования
Студенты Великолукского медколледжа проводят занятия по ЗОЖ со школьниками и пенсионерами