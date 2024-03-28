Более 800 человек из Псковской области посетили Молодёжный кадровый центр

15:07, 28 марта 2024, ПАИ

Более 800 человек из Псковской области посетили Молодёжный кадровый центр (МКЦ), сообщила директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 марта.

«Молодёжный кадровый центр открыли в прошлом году. Это самый яркий проект, а также новая площадка для нашего региона, которая набирает обороты и позволяет построить карьерный путь», – пояснила гостья медиацентра.

Деятельность центра направлена на трудоустройство молодёжи и проведение мероприятий, мастер-классов и профориентационных игр для них. «Обращаясь сюда, молодые люди могут быть уверены, что получат не только весь спектр услуг службы занятости, но и найдут единомышленников. Например, недавно ребята придумали игру «Кадры», основой которой является «Мафия». Игра рассказывает о том, как трудоустроиться», – поделилась Олеся Сергеева.

На сегодняшний день специалисты Молодёжного кадрового центра провели 25 профориентационных мероприятий на базе школ Псковской области и в отделениях занятости.

25 марта МКЦ переехал на улицу Конную, 2 в Пскове. Всю информацию о его деятельности можно найти в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».