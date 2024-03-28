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Общество

Более 800 человек из Псковской области посетили Молодёжный кадровый центр

Более 800 человек из Псковской области посетили Молодёжный кадровый центр (МКЦ), сообщила директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 марта.

Олеся Сергеева. Фото: ПАИ

«Молодёжный кадровый центр открыли в прошлом году. Это самый яркий проект, а также новая площадка для нашего региона, которая набирает обороты и позволяет построить карьерный путь», – пояснила гостья медиацентра.

Деятельность центра направлена на трудоустройство молодёжи и проведение мероприятий, мастер-классов и профориентационных игр для них. «Обращаясь сюда, молодые люди могут быть уверены, что получат не только весь спектр услуг службы занятости, но и найдут единомышленников. Например, недавно ребята придумали игру «Кадры», основой которой является «Мафия». Игра рассказывает о том, как трудоустроиться», – поделилась Олеся Сергеева.

На сегодняшний день специалисты Молодёжного кадрового центра провели 25 профориентационных мероприятий на базе школ Псковской области и в отделениях занятости.

25 марта МКЦ переехал на улицу Конную, 2 в Пскове. Всю информацию о его деятельности можно найти в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

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