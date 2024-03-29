День специалиста юридической службы Вооружённых сил России отмечают 29 марта

07:05, 29 марта 2024, ПАИ

29 марта в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День специалиста юридической службы — профессиональный праздник военных юристов, установленный указом президента в 2006 году, сообщает calend.ru.

Военными юристами называют офицеров с юридическим образованием, занимающих должности в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции; немало военных юристов и среди профессорско-преподавательского состава военных вузов страны.

Военно-юридическая школа была образована в России в первой четверти XVIII века как логическое продолжение формирования регулярной армии и флота с учреждением военной юстиции и военно-юридических специальностей. Тогда и возникла практическая потребность в военных специалистах таких узких специальностей, как аудиторы, войсковые фискалы и прокуроры. Необходимо было не только знать общее законодательство, но и правильно толковать и применять специальные уставы, регламенты, артикулы.

Учредителем школы «для образования военных законоведов» по праву считается император-реформатор Петр I. В 1719 году по его особому указу было повелено взять в Военную коллегию для изучения аудиторских дел «из шляхтских недорослей (юнкеров) двадцать человек добрых и молодых, грамоте и писать умеющих». Впоследствии по распоряжению Петра I несколько шляхтерских детей были посланы за границу для обучения юридическим наукам.

Однако ключевым моментом в становлении юридических подразделений в армии явилось учреждение 29 марта 1836 года должности юрисконсульта Военного министерства, положившее начало формированию специального органа, непосредственно осуществляющего функции юридической службы в системе центрального военного управления. Именно эта дата и была взята для учреждения Дня специалиста юридической службы.

Военные юристы занимаются вопросами правового регулирования всех видов деятельности в структурах Вооружённых сил России — это вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции. Также они осуществляют контроль реализации и соблюдения всех нормативных правовых актов в рамках ВС. К компетентности военных юристов относится и защита прав военнослужащих, определённых соответствующими документами.

Для военных юристов установлены воинские звания с приставкой «юстиции». Высшим воинским званием для военнослужащих, имеющих военно-учетную специальность юридического профиля, является звание генерал-полковника юстиции.