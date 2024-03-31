Санаторий «Хилово» приглашает псковичей на «Майский тур выходного дня»

12:10, 29 марта 2024, ПАИ

Обладателями «Майского тура выходного дня» санатория «Хилово» по специальному предложению могут стать псковичи и гости города. Для желающих отдохнуть и получить оздоровительные процедуры в рамках спецпредложения организовано два заезда по четыре-пять дней. В программу включено проживание, питание, оздоровительные процедуры и посещение бассейна. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Санаторий «Хилово» предлагает приобрести санаторно-курортные путёвки или путёвки на оздоровление по спецпредложению и стать обладателями «Майского тура выходного дня», который пройдёт с 27 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая.

Как отметили в санатории, в стоимость путёвки на оздоровление входит проживание, питание (в день заезда только ужин), а также консультация врача, который может назначить платные лечебные процедуры: ЛФК (групповые или индивидуальные занятия), приём минеральной воды и посещение бассейна (по показаниям и после осмотра врачом).

«По путёвке на оздоровление наличие медицинской документации не требуется. Медицинская документация обязательна для получения платных лечебных процедур – санаторно-курортная карта или результаты обследований: общий анализ крови и анализ крови на сахар, ЭКГ (с расшифровкой), заключение гинеколога (для женщин), заключение уролога (для мужчин старше 45 лет)», – прокомментировали в санатории «Хилово».

В стоимость санаторно-курортной путёвки входит проживание, питание (в день заезда только ужин), консультация врача, ЛФК (групповые или индивидуальные занятия), приём минеральной воды, посещение бассейна, лечебные процедуры: жемчужная, сероводородная, минеральная ванны, бромно-борные рассолы – одна из указанных (через день, по показаниям); грязевые аппликации: общие, бачки, грязевые лепешки, гальваногрязь – одна из указанных (через день, по показаниям); физиотерапевтические: магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ-терапия, экстракорпоральная магнитная стимуляция – одна из указанных; галокамера; общее облучение УФ-лучами.

«По санаторно-курортной путёвке наличие медицинской документации обязательно – санаторно-курортная карта или результаты обследований: общий анализ крови и анализ крови на сахар, ЭКГ (с расшифровкой), заключение гинеколога (для женщин), заключение уролога (для мужчин старше 45 лет)», – подчеркнули в санатории.

Подробную информацию о туре можно получить по телефону 8-800-250-18-65, бронирование – по электронной почте 2501865@mail.ru.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. Частное ЛПУ «Санаторий «Хилово». ИНН 6017009683. Erid: LjN8Jz2sm.