Более десятка собак из Сербии не пропустили через госграницу в Псковской области

11:43, 29 марта 2024, ПАИ

12 собак не прошли ветконтроль на российско-эстонской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ветеринарный контроль 12 собак провели сотрудники Россельхознадзора в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», который находится в Печорском муниципальном округе. Животных перевозили из Сербии в Россию.

Во время документарной проверки госинспекторы ведомства установили, что в ветеринарных паспортах собак нет сведений о вакцинации против парвовирусных и аденовирусных инфекций минимум за 20 дней до отправки, если они не были привиты в течение последнего года.

Кроме того, не указана информация о сериях и сроках годности использованных вакцин против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, энтерита и лептоспироза.

Ввоз домашних питомцев на территорию ЕАЭС запретили, животных вернут на сопредельную территорию.