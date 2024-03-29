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Вопросы профилактики правонарушений в отношении детей и подростков обсудили в Пскове

Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством первого вице-губернатора региона Веры Емельяновой состоялось в правительстве Псковской области. Совещание было посвящено вопросам профилактики правонарушений в отношении детей и подростков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Вопросы профилактики правонарушений в отношении детей и подростков обсудили в Пскове. Фото: пресс-служба правительства региона

В частности, Вера Емельянова подчеркнула необходимость постоянного и пристального контроля и внимания компетентных органов к вопросам благополучия детства в Псковской области. Работа в этом направлении должна проводиться с семьями, которые принимают детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, отметила первый заместитель губернатора. Также на заседании был поднят вопрос усиления информационно-разъяснительной работы с населением и необходимость призвать граждан к внимательному отношению к окружающим.

С проблемами и вопросами в сфере безопасности несовершеннолетних можно обратиться по детскому телефону доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. Экстренную психологическую помощь можно получить круглосуточно.

Напомним, за прошлый год в Псковской области на телефон доверия поступило более 3,3 тысячи обращений, из них более двух тысяч звонков было от несовершеннолетних. Псковичи обращались к специалистам с вопросами детско-родительских отношений, учебных проблем и взаимодействия со сверстниками.

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