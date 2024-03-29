Благодарности от гордумы получат семеро псковичей

14:18, 29 марта 2024, ПАИ

Благодарственные письма и почётные грамоты Псковской городской Думы получат семеро псковичей. В их числе и деятели культуры. Такое решение приняли депутаты гордумы на 20-й сессии в пятницу, 29 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы поощряем наших земляков, которые внесли большой вклад в развитие культуры в Пскове и регионе в целом. Псковская земля богата профессиональными и талантливыми людьми, которые отдают себя полностью. Мы, конечно, хотим их поощрить и стараемся делать это ежегодно», – отметила председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы Марина Борисенкова.

Благодарственные письма и почётные грамоты Псковской городской Думы получат преподаватель Детской музыкальной школы № 1 Константин Абабков, преподаватель Детской музыкальной школы № 5 Игорь Никитин, руководитель народного самодеятельного коллектива студии циркового искусства Ирина Михайлова, заведующая библиотекой – центром детского чтения «Централизованная библиотечная система» Пскова Наталья Петрова и главный режиссёр Дома офицеров Анна Дмитриева.

Кроме того, наградят и заместителя начальника отдела по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата Псковской городской Думы Ирину Кикре и начальника отдела работы с обращениями граждан и организации кадровой работы аппарата гордумы Светлану Стельмашёнок.