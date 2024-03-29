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Общество

Опасные кровопийцы атакуют псковичей

Ещё восемь случаев укусов клещей зафиксировали в Псковской области. Всего на данный момент в регионе известно о девяти случаях. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Яна Вецкая.

Девять человек пострадали от укусов клещей в Псковской области. Фото: ПАИ

При этом клещи начали встречаться в разных районах Псковской области. Два случая было зафиксировано в Пскове, ещё по два случая в Великолукском и Островском районах и по одному случаю в Порховском и Невельском районах.

Специалисты уже исследовали четырёх клещей, которых принесли граждане. Все они оказались не инфицированными. Ещё четырёх клещей граждане не принесли.

В этом году прививку от укусов клещей сделали 700 жителей Псковской области, добавила Яна Вецкая.

Напомним, первый укус клеща в Псковской области в этом году зафиксировали в Великолукском районе. С жалобой 21 марта обратилась 79-летняя пенсионерка.

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