Один день в апреле и два дня в мае будет закрыто движение по улице Николая Васильева в Пскове

16:44, 29 марта 2024, ПАИ

В связи с капремонтом железнодорожного пути на перегоне Торошино - Любятово и на переезде «269-й км станции Любятово» временно прекращается движение транспорта по улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Движение будет перекрыто с 6:00 23 апреля до 19:00 24 апреля; c 6:00 до 19:00 6 мая; с 6:00 до 19:00 8 мая.

Объехать этот участок можно будет по улице Экипажа Гудина, Зональному шоссе, автодороге 58К-450 «Северный обход Пскова».

Движение городского общественного транспорта в это время будет осуществляться по измененной схеме.