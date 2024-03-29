Более 20 колото-резаных ранений нанёс своей возлюбленной пскович

20:54, 29 марта 2024, ПАИ

Обвинительный акт утверждён в отношении псковича, который нанёс более 20 колото-резаных ранений своей подруге. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Молодой человек и его возлюбленная делали ремонт в квартире. Распивая алкоголь, пара поругалась. В ходе ссоры парень взял кухонный нож и нанёс своей девушке не менее 23 ножевых колото-резаных ранения. По словам молодых людей, между ними произошла бытовая ссора.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.