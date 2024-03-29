Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове

21:57, 29 марта 2024, ПАИ

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове, предложил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Псковичам и гостям города предлагают сходить на гала-концерт II Международного фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох». Мероприятие пройдёт в ГКЦ (площадь Победы, 1) в эту субботу. Начало в 13:00.

С детьми можно отправиться на спектакли Псковского театра кукол «Мы не волшебники». Мероприятие состоится в театре по адресу Конная, 3. Начало в 12:00 и 14:00 в эту субботу, 30 марта.

Послушать лекцию «Мифы и легенды звездного неба» предлагают в Псковском планетарий (Советская, 64а). Попасть на мероприятие можно в эту субботу в 14:00.

Детскую цирковую программу «Цирковые выкрутасы», которая состоится в ГКЦ (площадь Победы, 1) в это воскресенье, 31 марта, рекомендуется посетить всей семьей. Начало: в 12:00 и 15:00.

Посмотреть спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» можно в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина (Пушкина, 13). Начало в 11:00 31 марта.

Внести свой вклад в благоустройство города, можно приняв участие в голосовании на сайте 60.gorodsreda.ru