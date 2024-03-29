Премьера второго сезона проекта «Детская филармония» состоялась в Пскове

22:24, 29 марта 2024, ПАИ

Юные музыканты под руководством своих наставников представили «Неконцерт» в зале Псковской областной филармонии сегодня, 29 марта. Впечатлениями от мероприятия поделилась председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый раз восхищаюсь нашими ребятами! За столь короткую сессию, которая проходила с 24 по 30 марта, ребята приготовили достойную концертную программу, которая покорила всех присутствующих», – говорится в сообщении.

Детский камерный оркестр под управлением Алексея Верховена и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова показали симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Второе отделение концерта представил детский оркестр русских народных инструментов под руководством Юлии Баранчиковой. В исполнении юных народников прозвучали «Вредные советы» Григория Остера.