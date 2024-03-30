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Общество

Крольчонка спасли сотрудники МЧС на пожаре в Великолукском районе

Крольчонка спасли сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области на пожаре в деревне Черпесса Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Крольчонка спасли сотрудники МЧС на пожаре в Великолукском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Огонь охватил две хозяйственные постройки, где находились клетки с кроликами. Чтобы спасти животных, хозяин выпустил их из клеток.

Однако во время тушения сотрудники МЧС нашли крольчонка, который не смог выбраться самостоятельно. Пожарные помогли ему выйти на свободу.

«Нам важна каждая жизнь!» – подчеркнули в ведомстве.

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