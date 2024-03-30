Крольчонка спасли сотрудники МЧС на пожаре в Великолукском районе

09:44, 30 марта 2024, ПАИ

Крольчонка спасли сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области на пожаре в деревне Черпесса Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Огонь охватил две хозяйственные постройки, где находились клетки с кроликами. Чтобы спасти животных, хозяин выпустил их из клеток.

Однако во время тушения сотрудники МЧС нашли крольчонка, который не смог выбраться самостоятельно. Пожарные помогли ему выйти на свободу.

«Нам важна каждая жизнь!» – подчеркнули в ведомстве.