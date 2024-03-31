Историю появления Ботанического сада рассказали сотрудники псковского архива

09:26, 31 марта 2024, ПАИ

Историю появления Ботанического сада рассказали сотрудники Госархива Псковской области в телеграм-канале учреждения.

«Даже не всякий житель города знает детали об этом удивительном месте. Появился сад в 1878 году. И с тех пор его судьба тесно переплеталась с испытаниями, выпадавшими на долю города, – отметили в архиве. – Место, о котором мы ведём речь, находится между улицами Свердлова, Октябрьским проспектом, площадью Победы и улицей Кузнецкой. Иногда его ошибочно называют Летним садом. А всё потому, что они граничат друг с другом. Но «Ботаника», а именно так иногда о нём говорят старожилы, – это нечто особенное. Удивительное».

Основателем сада считают директора Псковского реального училища Николая Ивановича Раевского. Именно училищу городская Дума передала участок земли для закладки деревьев. Официальное открытие сада состоялось 14 июня 1878 года. Здесь высаживали деревья и растения из разных стран мира. 9 июля 1878 года Ботанический сад включили в программу визита представителей рода Романовых. До 1917 года в сад можно было попасть только при покупке билета, и лишь позже вход стал свободным.

В период фашистской оккупации 1941–1944 годов редкие породы деревьев исчезли – их вырубили. К 1944 году сад представлял собой пустырь, чем огорчал многих, кто видел его прежнюю красоту. Его возрождение началось в 1950-е годы.

В 2013 году специалисты Псковского государственного университета составили паспорт Ботанического сада: здесь произрастало 1822 растения, более 50 процентов из них – это те виды растений, которые привезены из других регионов и обычно в северо-западных широтах не встречаются.

Здесь можно почитать историю фонтана в Ботаническом саду Пскова.