Кирилл — Дери полоз наступил по народному календарю

09:01, 31 марта 2024, ПАИ

31 марта православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке, сообщает calend.ru.

Своё прозвище Кирилл получил в народе благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмёрзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.

На Руси об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (то есть можно было ещё опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерёт холодок». Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и тёплом начале апреля.