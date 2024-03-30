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Семинар по повышению уровня профессиональных навыков «Дружины» прошёл в Бежаницком районе

Очередной семинар по повышению уровня профессиональных навыков членов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» прошёл в спортивном зале Бежаницкого ЦРТДиЮ. Об этом пишет районная газета «Сельская новь» Бежаницкого района.

Семинар по повышению уровня профессиональных навыков «Дружины» прошёл в Бежаницком районе. Фото: районная газета «Сельская новь»

Перед участниками «Дружины» Локнянского муниципального округа и Бежаницкого и Новоржевского районов выступили руководитель филиала Бежаницкого, Локнянского и Новоржевского районов АНО ПО «Дружина» Игорь Карасев и отец Анатолий.

Они рассказали о том, где будет возможно применение сил и помощи членов «Дружины», в каких ситуациях и с кем они будут взаимодействовать. В ходе мероприятия с дружинниками были проведены занятия по специальной тактической подготовке, а также антидроновая подготовка: знакомство со способами и средствами борьбы с беспилотными летательными средствами.

Напомним, что автономная некоммерческая организация Псковской области «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» создана по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В Бежаницком районе действует её филиал, численность которого на данный момент составляет более 100 добровольцев. Название организации «Дружина» восходит к образу защитника слабых, воина добра, человека, посвятившего себя служению Отчизне и людям, человека большого личного мужества.

Отряд создан на добровольческой основе. В него могут записаться граждане, не имеющие судимости, достигшие 18 лет и старше, в том числе женщины. Желающие вступить в АНО ПО «Дружина» на данном этапе могут обращаться в администрацию Бежаницкого района (отдел по вопросам ГЗ, ЧС и МП, кабинет 12а, телефон (8 811-41) 2-18-89, дополнительный телефон ЕДДС (8 811-41) 2-21-17.

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