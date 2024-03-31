Псковичам рассказали о способах связи с сотрудниками следственного управления

17:39, 31 марта 2024, ПАИ

Сотрудники следственного управления СК России по Псковской области в телеграм-канале ведомства разъяснили псковичам порядок рассмотрения обращений.



В следственном управлении существуют различные каналы связи:

телефон (для справочной информации) (8 8112) 29-06-15;

телефон доверия 8-981-350-71-57;

телефон для приёма сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также жителей Украины, прибывших на территорию России 8-911-360-10-92;

круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: короткий номер – 123 или 8-911-362-27-78;

телефон для приёма сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению, 8-960-229-71-09;

телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей, 8-911-360-10-92;

телефон по вопросу записи на личный приём (8 8112) 29-06-33.

Адрес: город Псков, переулок Комиссаровский, д.1. Интернет-приёмная pskov.sledcom.ru/folder/873417. Телеграм-канал t.me/skpskov.

Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии.

Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».