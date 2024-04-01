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Общество

Социальные пенсии россиян проиндексировали на 7,5%

Социальные пенсии в России проиндексировали на 7,5 %. Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу сегодня, 1 апреля, пишет ТАСС.

Социальные пенсии россиян проиндексировали на 7,5 %. Фото: ПАИ

Социальная выплата по старости, инвалидности II группы и по потере кормильца увеличится с 7 153,33 до 7 733,34 рубля. Размер социальной пенсии также повлияет на сумму выплаты по старости для федеральных льготников, поскольку у них она составляет от 150 до 1500 % от фиксированного размера социальной пенсии.

Также с сегодняшнего дня на 7,5 % повышается размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан – участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей, граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей, космонавтов и лётчиков-испытателей, а также некоторых других граждан.

Всего в России выплаты увеличатся для 4,1 млн человек. В федеральном бюджете на 2024 год на эти цели предусмотрено 37,5 млрд рублей.

По данным отделения Социального фонда России по Псковской области, повышение пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, затронет 16 568 псковских пенсионеров, среди которых 15 400 получателей социальной пенсии.

Отметим, что апрельская индексация станет третьим повышением выплат пенсионеров с начала текущего года. В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5 %. В Псковской области индексация коснулась 140,2 тысячи граждан. В феврале Социальный фонд также проиндексировал на 7,4 % ряд социальных выплат. Повышенные пособия стали получать люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие.

Вопросы, касающиеся индексации пенсий, можно задать специалистам в региональном центре дистанционного обслуживания по телефону 8-800-200-00-98 или в официальных группах регионального отделения СФР в соцсетях.

Какие ещё законы вступают в силу с 1 апреля, читайте здесь.

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Социальные пенсии россиян проиндексировали на 7,5%

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