​Какие законы вступят в силу в России в апреле 2024 года

11:01, 25 марта 2024, ПАИ

В апреле жителей России ждут изменения в порядке сдачи экзаменов в автошколе, в получении социальной пенсии, а также в платежах за ЖКУ.

Новые правила сдачи экзаменов в автошколе

В автошколах теперь будут действовать новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Они станут несколько проще. Если сейчас для получения зачета на экзамене по вождению надо получить менее пяти штрафных баллов, то с 1 апреля эта планка увеличится до семи. Кроме того, для разворота в ограниченном пространстве увеличат его габариты – с пяти до семи метров.

Увеличат срок пересдачи экзамена. Если ученик автошколы не сдал экзамены с трех попыток, то четвертая пересдача может состояться только через полгода, в то время как сейчас этот срок составляет три месяца. При этом четвертая пересдача должна состояться не позднее девяти месяцев с момента третьей попытки.

Не будут допускать до экзамена по вождению тех, кто уклоняется от явки в военкомат по повестке. Кроме того, они не смогут продлевать срок действия своих водительских прав.

Автошколы теперь придется выбирать с особой внимательностью. Если по итогам проверки ГИБДД школа не будет иметь все необходимое для обучения оснащение, то лицензию ей не продлят, а все ученики не будут допущены до экзаменов.

Индексация социальной пенсии

С 1 апреля проиндексируют социальную пенсию, ежегодная прибавка составит 7,5%. Социальная выплата по старости, инвалидности II группы и по потере кормильца увеличится с 7 153,33 до 7 733,34 рубля. Размер социальной пенсии также повлияет на сумму выплаты по старости для федеральных льготников, поскольку у них она составляет от 150 до 1500% от фиксированного размера социальной пенсии.

Продление срока действия водительских прав на три года

Водители, у которых срок действия водительских удостоверений заканчивается в 2024 и 2025 годах, смогут продлить их на три года – до 2027 и 2028 годов соответственно. При этом дополнительные изменения в действующие водительские права вносить не нужно. Ранее водителям уже давали такую возможность – документы, истекающие в 2022 или в 2023 годах, можно было также продлить на три года, до 2025 и 2026 годов соответственно. В Госавтоинспекции объяснили, что воспользовавшимся этой возможностью в 2022 и 2023 годах уже придется заменить права, поскольку продлить можно только единожды.

Повышение суммы в платёжках за ЖКУ

В апрельских квитанциях ЖКУ россияне увидят новую строку о перерасчете потребления за прошлый период. Это коснется тех собственников квартир многоквартирных домов, у которых есть счетчики воды, электричества и прочих коммунальных услуг и у которых не было такого перерасчета в 2023 году.

Снижение порога для беспошлинных онлайн-покупок

С 1 апреля планируется снизить порог для беспошлинных онлайн-покупок с 1 000 до 200 евро (20 172 рубля по курсу Центрального банка на 21 марта). Дело в том, что в 2022 году этот порог временно повышался и теперь возвращается к предыдущему значению. Пошлина составляет 15% от цены товара и от превышения пороговой стоимости. Например, если россиянин заказал товар за 250 евро, то ему придется заплатить 257 евро.

Однако это решение не окончательное – обсуждается вопрос о снижении порога до 500 евро или до 200 евро, но при этом снизить пошлину до 5%.

Изменение порядка оформления перепланировок в МКД

В апреле изменится порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах. Под перепланировкой помещений в МКД будут понимать изменение границ или площади помещения, образование новых помещений, в том числе их объединение, изменение внутренней планировки помещения.

Сейчас объединение помещений является реконструкцией, поскольку ведет к увеличению площади дома. С момента вступления в силу поправок любое изменение площади помещения будет считаться перепланировкой. После работ по переустройству или перепланировке собственнику нужно направить в орган, который согласовал перепланировку, уведомление о завершении работ и технический план перепланированного помещения.