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Пскович стал серебряным призёром международного турнира по боксу

Пскович Артур Кулаков стал серебряным призёром международного турнира по боксу «Кубок нефтяных стран», посвящённого памяти Героя Социалистического Труда Ф. К. Салманова. Соревнования прошли в Нижневартовске с 25 по 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса России.

Пскович стал серебряным призёром международного турнира по боксу. Фото: Псковская областная федерация бокса

Напомним, что пскович вышел в финал соревнований в весовой категории до 71 килограмма, где ему предстояло встретиться с мастером спорта международного класса Дмитрием Захаровым. Однако бой за золото не состоялся, поскольку Артур Кулаков получил травму незадолго до начала поединка.

В весовой категории псковича выступали 14 спортсменов из России, Белоруссии, Гвинеи и Таджикистана.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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