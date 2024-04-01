Пскович стал серебряным призёром международного турнира по боксу

10:34, 01 апреля 2024, ПАИ

Пскович Артур Кулаков стал серебряным призёром международного турнира по боксу «Кубок нефтяных стран», посвящённого памяти Героя Социалистического Труда Ф. К. Салманова. Соревнования прошли в Нижневартовске с 25 по 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса России.

Напомним, что пскович вышел в финал соревнований в весовой категории до 71 килограмма, где ему предстояло встретиться с мастером спорта международного класса Дмитрием Захаровым. Однако бой за золото не состоялся, поскольку Артур Кулаков получил травму незадолго до начала поединка.

В весовой категории псковича выступали 14 спортсменов из России, Белоруссии, Гвинеи и Таджикистана.

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