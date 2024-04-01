«Я его слепила из того, что было»: нюансы лепной керамики обсудят на «Серебряном дожде»

12:51, 01 апреля 2024, ПАИ

Основательница студии лепной керамики «Какао» Лилия Семёнова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 апреля.

Как превратить увлечение лепкой из глины в доходный бизнес? Когда в Пскове появится школа лепной керамики? В чём секрет успеха мастерской и почему занятия в студии расписаны на месяцы вперёд? Как псковские мастера находят импортные материалы и оборудование для своей работы?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».