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Общество

Колледж ПсковГУ завтра будет работать в обычном режиме

Сообщение о минировании колледжа ПсковГУ оказалось ложным, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

«Примерно в 10:00 в ГУ МЧС России по Псковской области поступило заведомо ложное сообщение от неизвестного о минировании здания колледжа ПсковГУ. На место прибыли спецслужбы и администрация вуза, эвакуировали всех находящихся в здании и провели необходимые мероприятия. Угроза не подтвердилась», – отметили в пресс-службе.

С завтрашнего дня колледж работает в обычном режиме.

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