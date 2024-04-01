Колледж ПсковГУ завтра будет работать в обычном режиме

17:50, 01 апреля 2024, ПАИ

Сообщение о минировании колледжа ПсковГУ оказалось ложным, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

«Примерно в 10:00 в ГУ МЧС России по Псковской области поступило заведомо ложное сообщение от неизвестного о минировании здания колледжа ПсковГУ. На место прибыли спецслужбы и администрация вуза, эвакуировали всех находящихся в здании и провели необходимые мероприятия. Угроза не подтвердилась», – отметили в пресс-службе.

С завтрашнего дня колледж работает в обычном режиме.