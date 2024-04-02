На полигоне «Завеличье» идут учения с применением РПГ
На полигоне «Завеличье» во вторник, 2 апреля, проходит очередной этап практических занятий личного состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с применением РПГ. Жителей Пскова и близлежащих районов просят сохранять спокойствие.
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