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Радиостанция "Серебряный дождь"

Итоги конкурса проектов ТОС в Псковской области подведут 10 апреля

Итоги конкурса проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) в Псковской области будут подведены 10 апреля, сообщила начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 2 апреля.

Итоги конкурса проектов ТОС в Псковской области подведут 10 апреля

«Это единственный конкурс в этом году, именно весной. Таково было пожелание наших территориальных общественных структур. Все переживали, что если будет два конкурса, то будет риск просто не успеть освоить средства», – пояснила гостья радиоэфира.

В этом году грантовую поддержку ТОС увеличили вдвое, до 110 млн рублей, напомнила Елена Тимашова. По её словам, количество победителей конкурса во многом будет зависеть от сумм, которые необходимы для реализации лидирующих проектов.

Всего на конкурс в этом году было подано 466 заявок, прошли процедуру допуска 464: две не соответствовали вопросам местного значения и были предложены для удовлетворения соответствующим органам.

«Проекты очень интересные. В этом году у нас впервые были заявлены проекты по ремонту общего имущества многоквартирных домов: это и ремонт внутри подъездов, и благоустройство общественных территорий», – подчеркнула она.

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