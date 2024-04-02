Самые активные ТОС Псковской области назвала Елена Тимашова

14:36, 02 апреля 2024, ПАИ

Самые активные территориальные общественные самоуправления Псковской области перечислила начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 2 апреля.

«Невозможно не упомянуть ТОС «Платишино», потому что он лидер в России. По качеству управления председатель ТОС Надежда Иванова заняла призовое место в целом по России. ТОС неоднократно занимал первые позиции на федеральном конкурсе «Лучшая практика территориальных общественных самоуправлений». Надо всегда равняться на лучших. На тех, кто максимально грамотно отрабатывает вопросы и может поделиться своей практикой», – подчеркнула Елена Тимашова.

Она обратила внимание, что Надежда Иванова очень грамотный педагог, имеющий определенные наработки в этой сфере.

Елена Тимашова также выделила опочецкий ТОС «Лидер», великолукские ТОС «Борки» и «Деревня Купуй» и ТОС Островского и Дновского районов. «У нас есть старички, которые каждый год пытаются получить средства», – подчеркнула эксперт.

Отметим, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России. Так, 1-го места в номинации «Укрепляем мир общинами» удостоен ТОС «Ущицы» Куньинского района. Лучшая в России практика по благоустройству территорий – у ТОС Усвятского района «Светлый путь».

Ранее в Пскове прошел семинар, на котором представители МСУ и ТОС из Псковской и Калининградской областей обменялись опытом и наиболее эффективными практиками развития местного самоуправления.