Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россияне считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке

Подавляющее большинство россиян (67%) считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке 13% со всех, включая людей с высокими и низкими доходами. Российское общество готово к прогрессивной шкале налогообложения, делают вывод социологи, основываясь на результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чем старше россияне, тем чаще они высказываются против единого подоходного налогообложения. Социологи считают, что с возрастом люди в большей степени нуждаются в социальной защите и поддержке, особенно если они находятся на пенсии или часто пользуются государственными услугами.

Более половины россиян (53%) считают, что размер налогов не важен – они могут быть и высокими, лишь бы бедные люди получали от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг (например, образования или здравоохранения). При этом 27% опрошенных уверены в том, что налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый сможет распоряжаться деньгами лучшим образом, а 33% отметили, что хотели бы платить меньше налогов, невзирая на то, что качество и доступность государственных услуг заметно снизится.

Чаще всего готовность платить больше налогов высказывают россияне с хорошим материальным положением (56%). Граждане с плохим материальным положением, напротив, поддерживают обратные тезисы.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию выступил с инициативой о более справедливом распределении налогового бремени между физлицами и между компаниями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2024

Итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Псковской области подвёл Александр Седунов
02 апреля 2024

Публичные слушания по вопросу преобразования шести районов в округа начались в Псковской области
02 апреля 2024

Кандидатуру Михаила Шмакова выдвинуло Псковское профобъединение на должность председателя ФНПР
02 апреля 2024

Три человека представляют Псковскую область на саммите финалистов премии «Мы вместе»
02 апреля 2024

Игорь Иванов – о Белоруссии: Сегодня наши страны связаны как никогда
02 апреля 2024

Мошенники продолжают клонировать аккаунты руководителей муниципалитетов Псковской области
02 апреля 2024

Барсики и «Чемодан впечатлений»: стенд Псковской области на выставке «Россия» преобразился
02 апреля 2024

 Ещё 32 новых пассажирских автобуса поступили в Псковскую область

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...