Россияне считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке

16:43, 02 апреля 2024, ПАИ

Подавляющее большинство россиян (67%) считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке 13% со всех, включая людей с высокими и низкими доходами. Российское общество готово к прогрессивной шкале налогообложения, делают вывод социологи, основываясь на результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чем старше россияне, тем чаще они высказываются против единого подоходного налогообложения. Социологи считают, что с возрастом люди в большей степени нуждаются в социальной защите и поддержке, особенно если они находятся на пенсии или часто пользуются государственными услугами.

Более половины россиян (53%) считают, что размер налогов не важен – они могут быть и высокими, лишь бы бедные люди получали от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг (например, образования или здравоохранения). При этом 27% опрошенных уверены в том, что налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый сможет распоряжаться деньгами лучшим образом, а 33% отметили, что хотели бы платить меньше налогов, невзирая на то, что качество и доступность государственных услуг заметно снизится.

Чаще всего готовность платить больше налогов высказывают россияне с хорошим материальным положением (56%). Граждане с плохим материальным положением, напротив, поддерживают обратные тезисы.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию выступил с инициативой о более справедливом распределении налогового бремени между физлицами и между компаниями.