Вера Кондратьева провела приём граждан по личным вопросам
Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева провела приём граждан по личным вопросам, о чём сообщила в своём Telegram-канале.
По её словам, жителей города интересовали вопросы благоустройства дворовых и общественных территорий, содержания общедомового имущества, оформления в собственность или в аренду жилого помещения и земельного участка, земельные споры между соседями и другие темы.
Она проконсультировала граждан, а также дала поручения профильным специалистам администрации округа.
Вера Кондратьева напомнила, что приём граждан она проводит еженедельно по вторникам с 9:00 до 13:00. Записаться можно по телефону 2-31-54.
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