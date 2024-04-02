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Общество

Вера Кондратьева провела приём граждан по личным вопросам

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева провела приём граждан по личным вопросам, о чём сообщила в своём Telegram-канале.

Вера Кондратьева провела приём граждан по личным вопросам. Фото здесь и далее из Telegram-канала Веры Кондратьевой

По её словам, жителей города интересовали вопросы благоустройства дворовых и общественных территорий, содержания общедомового имущества, оформления в собственность или в аренду жилого помещения и земельного участка, земельные споры между соседями и другие темы.

Она проконсультировала граждан, а также дала поручения профильным специалистам администрации округа.

Вера Кондратьева напомнила, что приём граждан она проводит еженедельно по вторникам с 9:00 до 13:00. Записаться можно по телефону 2-31-54.

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