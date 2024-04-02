Вера Кондратьева провела приём граждан по личным вопросам

22:03, 02 апреля 2024, ПАИ

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева провела приём граждан по личным вопросам, о чём сообщила в своём Telegram-канале.

По её словам, жителей города интересовали вопросы благоустройства дворовых и общественных территорий, содержания общедомового имущества, оформления в собственность или в аренду жилого помещения и земельного участка, земельные споры между соседями и другие темы.

Она проконсультировала граждан, а также дала поручения профильным специалистам администрации округа.

Вера Кондратьева напомнила, что приём граждан она проводит еженедельно по вторникам с 9:00 до 13:00. Записаться можно по телефону 2-31-54.