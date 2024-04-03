Фотовыставка «Рок-н-ролл жив?» Дмитрия Кравца откроется в Доме офицеров

11:52, 03 апреля 2024, ПАИ

Персональная фотовыставка фотографа Дмитрия Кравца «Рок-н-ролл жив?» откроется в Доме офицеров в Пскове 11 апреля в 18:00, сообщили ПАИ организаторы.

Фотовыставка приурочена ко Дню рок-н-ролла, который отмечается 13 апреля. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8-911-389-8155.

Пскович Дмитрий Кравец начал заниматься фотографией в 2007 году, а уже в 2008 году состоялась первая выставка, в которой он принял участие. На сегодняшний день в Пскове прошло уже более пяти персональных выставок Дмитрия Кравца.