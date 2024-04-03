Восемь управляющих компаний Пскова привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание домов

16:03, 03 апреля 2024, ПАИ

Восемь управляющих компаний Пскова привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание придомовых территорий и многоквартирных домов. Об этом рассказал заместитель прокурора Пскова Евгений Кожарин в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В результате проверок мы получали факты, как содержатся придомовые территории и сами многоквартирные дома. В среднем несколько управляющих компаний мы проверяли в месяц. Всего с начала года проверка завершена по 12 управляющим компаниям», – рассказал он.

Как отметил гость эфира, в обязанности управляющей компании входит мойка подъездов, содержание придомовой территории, уборка мусора, подрезка деревьев, содержание детских площадок, текущий ремонт, разбитые окна. Кроме того, отсутствие посыпки на придомовой территории в зимнее время также может стать основанием для инициирования проверки со стороны прокуратуры.

«В первую очередь мы выносим представление, чтобы эти нарушения были устранены. Если ненадлежащая посыпка или она не проведена, то мы обязуем компанию это сделать. Параллельно это относится к лицензионным требованиям. Если управляющая компания не делает, то она нарушает лицензионные требования, мы инициируем вопрос о привлечении ее к административной ответственности. Данное постановление мы направляем в комитет по региональному контролю, и он уже привлек к административной ответственности», – пояснил Евгений Кожарин.

Всего на данный момент восемь управляющих компаний привлечено к административной ответственности, еще четыре находятся на рассмотрении.