За какие нарушения у управляющей компании могут изъять дом, рассказал заместитель прокурора Пскова

17:08, 03 апреля 2024, ПАИ

За какие грубые нарушения у управляющей компании могут изъять из управления дом, рассказал заместитель прокурора Пскова Евгений Кожарин в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас много управляющих компаний привлечено в административной ответственности в виде предупреждения, но в следующий раз для них предупреждения не будет – это однократная мера. Если повторно совершат нарушение, тогда мы будем лишать их лицензии в отношении этого многоквартирного дома и отдавать его другой управляющей компании», – сказал он.

При этом к грубым нарушениям лицензионных требований относится отсутствие уборки в подъездах, чистки мусорных камер, протекания крыш, течи в подвалах.

«Мы все это оцениваем, таких ситуаций не должно быть. Управляющая компания должна проводить текущий ремонт. Даже если протекает труба, и в этом году капремонт, они должны сейчас заменить трубу. Есть другие ситуации – когда пошли трещины по фундаменту, то мы будем обязывать управляющую компанию хотя бы замазать швы, остановить дальнейшее разрушение фундамента, принять к этому меры. То, что будет проводиться капремонт, не освобождает их от выполнения их обязанностей», – подчеркнул Евгений Кожарин.