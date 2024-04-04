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Общество

2,5 млрд рублей направят из федерального бюджета на развитие инфраструктуры Острова

Остров вошёл в число 50 пилотных опорных населённых пунктов, которые будут развиваться в рамках инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» Минсельхоза России. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала губернатора

Проект стартует в 2025 году. Он будет включать в себя мероприятия по ускоренному развитию инфраструктуры – ремонт дорог, капремонт школьных и дошкольных учреждений, реконструкция сетей ЖКХ и так далее.

Фото из телеграм-канала губернатора

Общая сумма, которая будет направлена на долгосрочный план развития Острова, составит порядка 2,5 млрд рублей, уточнил глава региона.

Финансирование предполагается из федерального бюджета в рамках действующих отраслевых госпрограмм с учетом их синхронизации.

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