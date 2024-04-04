О бесплатном профобучении для псковичек в декрете расскажут на встрече женского клуба

11:46, 04 апреля 2024, ПАИ

Женский клуб при центре занятости населения «Женский интерес» проведёт встречу для молодых мам и беременных жительниц Пскова, сообщили ПАИ организаторы.

Специалисты центра занятости населения проведут экспресс-профтестирование и расскажут о возможностях бесплатного профессионального обучения мам, находящихся в декретном отпуске, а психолог Валентина Иванова расскажет об адаптации молодой женщины к роли матери, о важности эмоций и самооценки в процессе погружения в материнство, а также поднимет вопросы тревожности, страхов и депрессии.

Встреча состоится 5 апреля в 11:00 в Центре занятости населения в Пскове (улица Коммунальная, дом 71а), она приурочена к Всероссийскому дню беременных. Необходима предварительная запись по телефону 29-22-79. Участие бесплатное.