Виновника ДТП с пострадавшими осудили в Бежаницком районе

12:01, 04 апреля 2024, ПАИ

Жителя Бежаницкого района осудили за учиненное ДТП, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что 15 октября 2023 года 35-летний водитель автомобиля Audi-100 в состоянии алкогольного опьянения на 62-м километре автодороги Пушкинские Горы – Локня совершил наезд на припаркованный поперек его полосы движения автомобиль Honda Civic. В результате ДТП пассажир автомобиля Honda Civic получил тяжкие телесные повреждения.

Бежаницкий районный суд признал водителя Audi-100 виновным в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.