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Общество

80 км железнодорожных путей отремонтируют и заменят в Псковской области в этом году

В апреле и мае в Псковской области капитально отремонтируют 15 км железнодорожных путей на участке Торошино – Любятово. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Фото РЖД

Ещё один крупный участок, который отремонтируют в регионе в этом году, – перегон Вязье – Дедовичи – Судома. Здесь сотрудники Октябрьской магистрали до 31 мая обновят 31 км пути. Также в Бежаницком районе Псковской области до конца мая заменят 33,6 км рельсовых плетей на четырех участках от станции Лозовицы до Киселевичей и от станции Чихачево до Ашево.

До конца августа железнодорожники заменят стрелочные перерводы на станциях Полонка, Дно, Порхов, Любятово, Березки, Лапино и Струги Красные.

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