80 км железнодорожных путей отремонтируют и заменят в Псковской области в этом году

13:23, 04 апреля 2024, ПАИ

В апреле и мае в Псковской области капитально отремонтируют 15 км железнодорожных путей на участке Торошино – Любятово. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Ещё один крупный участок, который отремонтируют в регионе в этом году, – перегон Вязье – Дедовичи – Судома. Здесь сотрудники Октябрьской магистрали до 31 мая обновят 31 км пути. Также в Бежаницком районе Псковской области до конца мая заменят 33,6 км рельсовых плетей на четырех участках от станции Лозовицы до Киселевичей и от станции Чихачево до Ашево.

До конца августа железнодорожники заменят стрелочные перерводы на станциях Полонка, Дно, Порхов, Любятово, Березки, Лапино и Струги Красные.