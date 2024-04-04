Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Экопром»: Контейнерные площадки должны быть безопасны

«Экопром» обратился в региональную прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии законодательству РФ мест накопления ТКО в Псковском районе, которые расположены вдоль автомобильных дорог и опасны для использования, сообщается в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Экопром»

В частности, регоператор попросил проверить контейнерные площадки в Серёдкинской, Тямшанской, Писковичской и Карамышевской волостях Псковского района, которые размещены на обочине дорог. Согласно федеральному законодательству, места вывоза ТКО определяют органы местного самоуправления.

По результатам проведённой проверки прокуратурой выявлено, что размещение контейнерных площадок не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, контейнерные площадки находятся в полосе отвода автомобильных дорог, что создаёт угрозу безопасности участников дорожного движения.

Главам поселений внесены представления об устранении нарушений требований вышеуказанного законодательства.

«Нахождение таковых мест должно быть безопасным, в первую очередь – для населения», – написали в «Экопроме».

Реклама. ООО Экопром. ИНН 5263049020
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2024

Весенний призыв стартовал в Печорах
04 апреля 2024

Студенты ПсковГУ стали участниками медицинского карьерного форума «ТрудКрут» в Перми
04 апреля 2024

Михаил Ведерников поблагодарил поисковиков «Следа «Пантеры» за сохранение памяти о защитниках Отечества
04 апреля 2024

«Экопром»: Контейнерные площадки должны быть безопасны
04 апреля 2024

Туристы раскупили на майские праздники все места в гостиницах Пскова
04 апреля 2024

Электроэнергию временно отключат в Кунье
04 апреля 2024

Лоси чаще начнут выбегать на псковские дороги: в мае начинается миграция сохатых
04 апреля 2024

Минеральные Воды и Сочи стали самыми популярными направлениями отдыха у псковичей на майские праздники

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...