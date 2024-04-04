«Экопром»: Контейнерные площадки должны быть безопасны

18:02, 04 апреля 2024, ПАИ

«Экопром» обратился в региональную прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии законодательству РФ мест накопления ТКО в Псковском районе, которые расположены вдоль автомобильных дорог и опасны для использования, сообщается в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».

В частности, регоператор попросил проверить контейнерные площадки в Серёдкинской, Тямшанской, Писковичской и Карамышевской волостях Псковского района, которые размещены на обочине дорог. Согласно федеральному законодательству, места вывоза ТКО определяют органы местного самоуправления.

По результатам проведённой проверки прокуратурой выявлено, что размещение контейнерных площадок не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, контейнерные площадки находятся в полосе отвода автомобильных дорог, что создаёт угрозу безопасности участников дорожного движения.

Главам поселений внесены представления об устранении нарушений требований вышеуказанного законодательства.

«Нахождение таковых мест должно быть безопасным, в первую очередь – для населения», – написали в «Экопроме».

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