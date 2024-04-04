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Строительство бассейна, ремонт школ и реконструкция дорог –  Дмитрий Быстров о федеральном пилотном проекте в Острове

Окончательный перечень объектов, которые войдут в федеральную инициативу «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» Минсельхоза России, куда попал Остров, пока не утвержден. Однако в заявку на 2025 год, в частности, включено строительство бассейна, сообщил корреспонденту ПАИ глава Островского района Дмитрий Быстров.

Строительство бассейна, ремонт школ и реконструкция дорог – Дмитрий Быстров о федеральном пилотном проекте в Острове. Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«В настоящее время предусматривается реализация мероприятий пилотного проекта в трехлетний период. Окончательный перечень объектов пока не утвержден, но на 2025 год в заявку включено: строительство плавательного бассейна, капитальный ремонт здания Дома офицеров в микрорайоне Остров-2 , капитальный ремонт образовательных учреждений, реконструкция улиц Меркурьева и Егорова с переводом дорожного покрытия в асфальтобетон», – рассказал Дмитрий Быстров.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Остров вошёл в число 50 пилотных опорных населённых пунктов, которые будут развиваться в рамках инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» Минсельхоза России.

Общая сумма, которая будет направлена на долгосрочный план развития Острова, составит порядка 2,5 млрд рублей. Финансирование предполагается из федерального бюджета в рамках действующих отраслевых госпрограмм с учетом их синхронизации. Проект стартует в 2025 году.

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