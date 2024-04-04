Улицу Розы Люксембург в Пскове полностью отремонтируют к середине ноября
Улица Розы Люксембург в Пскове отремонтируют к середине ноября, работы начнутся уже в конце апреля. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин. Подрядчик уже проводит осмотр колодцев инженерных сетей.
Улицу обновят на всём протяжении – от улицы Народной до Ольгинской набережной. Ремонт включает замену покрытия дороги и тротуаров, посадочных площадок и парковки у дома № 13. Под замену также идет бортовой камень, люки колодцев и пешеходное ограждение вдоль школы № 23.
На автобусных остановках поменяют скамейки и урны, у дома № 6 установят полусферы для того, чтобы автомобили не выезжали на пешеходную зону. На спуске к Ольгинской набережной приведут в порядок лестницы. По окончании работ нанесут дорожную разметку и благоустроят зеленую зону.
Срок исполнения контракта – 15 ноября.
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