Улицу Розы Люксембург в Пскове полностью отремонтируют к середине ноября

17:20, 04 апреля 2024, ПАИ

Улица Розы Люксембург в Пскове отремонтируют к середине ноября, работы начнутся уже в конце апреля. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин. Подрядчик уже проводит осмотр колодцев инженерных сетей.

Улицу обновят на всём протяжении – от улицы Народной до Ольгинской набережной. Ремонт включает замену покрытия дороги и тротуаров, посадочных площадок и парковки у дома № 13. Под замену также идет бортовой камень, люки колодцев и пешеходное ограждение вдоль школы № 23.

На автобусных остановках поменяют скамейки и урны, у дома № 6 установят полусферы для того, чтобы автомобили не выезжали на пешеходную зону. На спуске к Ольгинской набережной приведут в порядок лестницы. По окончании работ нанесут дорожную разметку и благоустроят зеленую зону.

Срок исполнения контракта – 15 ноября.