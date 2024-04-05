Часть улицы Петровской в Пскове перекроют 8 апреля
Часть улицы Петровской временно перекроют в Пскове, сообщили ПАИ в администрации города.
Для проведения дорожных работ участок улицы Петровской от улицы Лагерной до Госпитальной в районе здания военного госпиталя будет перекрыт для движения транспорта. Ограничение вводится 8 апреля с 8:00 до 17:00.
Водителей просят учесть это при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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05 апреля 2024
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