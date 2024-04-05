Часть улицы Петровской в Пскове перекроют 8 апреля

09:45, 05 апреля 2024, ПАИ

Часть улицы Петровской временно перекроют в Пскове, сообщили ПАИ в администрации города.

Для проведения дорожных работ участок улицы Петровской от улицы Лагерной до Госпитальной в районе здания военного госпиталя будет перекрыт для движения транспорта. Ограничение вводится 8 апреля с 8:00 до 17:00.

Водителей просят учесть это при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.