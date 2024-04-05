Начало пожароопасного сезона устанавливается в Псковской области с 8 апреля

13:02, 05 апреля 2024, ПАИ

С понедельника, 8 апреля, на территории Псковской области устанавливается противопожарный режим, сообщил корреспонденту ПАИ председатель регионального комитета по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов.

Противопожарный режим устанавливается постановлением правительства Псковской области от 4 апреля «О начале пожароопасного сезона на территории Псковской области в 2024 году».

Ранее пожароопасный период в весенне-летний сезон обсудили в медиацентре ПАИ с представителями ГУ МЧС России по Псковской области.