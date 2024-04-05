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Общество

Псковичи и великолучане смогут сдать тонометры на бесплатную проверку

Жители Пскова и Великих Лук смогут сдать свои тонометры на бесплатную проверку 8 и 9 апреля в рамках всероссийской акции Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской поликлиники.

Специалисты проверят правильность показаний бытовых тонометров для измерения артериального давления, вынесут заключение о показаниях прибора и дадут советы по устранению неисправности.

В Пскове сдать тонометры на проверку можно 8 и 9 апреля на Советской набережной, дом 10 с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00 часов). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 72-02-11.

В Великих Луках принести приборы на проверку необходимо 8 и 9 апреля на Некрасова, дом 8 с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00 часов). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8115) 33-64-25.

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